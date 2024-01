Zazzaroni | Mazzarri soffre di valutazioni ingiuste | figlie di pregiudizi e diffidenza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Walterè arrivato in un momento delicato per il Napoli, reduce da un inizio di stagione difficile. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, scrive sull’approccio del tecnico al club: “Dal 25 novembre ad oggiha allenato quel che resta dello scudetto. I risultati non sono stati entusiasmanti, tant’è che dopo aver dichiarato amore eterno al 4-3-3, è tornato al calcio più naturale che gli ha permesso di mettere insieme una carriera molto più che onorevole. Non era neppure parente stretto del Napoli campione il pareggio contro la Lazio, e non solo per il differente disegno tattico. Abbiamo sempre considerato Osimhen, Anguissa, Lobotka, Di Lorenzo, Kvara e Meret i punti di forza della squadra; ma Osimhen e Anguissali ha avuti insieme cinque volte su nove. Le ...