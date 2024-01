Yorgos Lanthimos | i suoi film dal “peggiore” al migliore

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Prima di immergerci nellaografia di questo giovane ma eccentrico cineasta, è doveroso riportare qualche dato biografico che lo riguarda.nasce ad Atene il 27 maggio 1973. Dopo gli studi di regia cinematografica e televisiva, inizia a lavorare realizzando video per compagnie di teatro e danza, spot televisivi e cortometraggi. Sul grande schermo esordisce nel 2001 con unsemi sconosciuto e scarsamente distribuito: “ O kalyteros mou filos”, lungometraggio diretto assieme al suo mentore Lakis Lazopoulos. Da quel momento in poi si dedica solo al cinema. Fatte queste premesse, ecco tutti ididal “” al. 7. Kinetta (2005) la cameriera, una dei protagonisti – © Naos ...

Spoiler alert: nella recensione vi sono anticipazioni sulla trama del film. “Povere Creature!” (Poor Things) del regista greco Lanthimos, già autore di film come The Lobster e il Sacrificio del cervo ...Il film di Yorgos Lanthimos è arrivato primo al box office italiano, dimostrando ancora una volta l'attenzione del grande pubblico per il cinema d'autore.Così “Povere Creature!” viene proposto come una sorta di Frankenstein femminista, e tutti dietro: evidentemente mettere un’opera dentro una casella precisa offre in qualche modo una certezza ...