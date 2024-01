Yo Te Amo | Te Amo | esiste anche la versione spagnola della hit di Rosanna Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)con Se T’Amo T’Amo sta vivendo una nuova giovinezza grazie a TikTok che ha reso la canzone virale. La cantante si è esibita (in playback, of course) con Se T’Amo T’Amonello studio del Grandee quando è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e in pochi probabilmente sanno checanzoneunain spagnolo. A realizzarla, sull’onda del successo, è stata la cantante Yuri nel 1983, ovvero un anno dopo l’uscita dell’originale. Yo Te Amo, Te Amo: il testo in spagnolo EscuchaYo te amo, te amoYo ya no sé qué cosa esY te amo, te amoEspera, dame la manoYo gritaré y te diré que te amo, te amo Cada vez que regañamosYo te amo, te amoY te amo, te ...