Yerry Mina | parla l'ex agente | 'Cagliari un passo indietro | ma vi spiego la scelta'

L'episodio è successo in Fiorentina - Bologna di Coppa Italia, partita poi vinta ai rigori dalla squadra di Vincenzo Italiano. Con il pallone in ... (247.libero)

Non solo mercato in entrata, la Fiorentina valuta anche qualche uscita nel corso del mese di gennaio. Ed in questi giorni alcuni club si sono... (calciomercato)

Nonostante sembri tutto fatto per il passaggio di Yerry Mina al Cagliari, il giocatore, secondo quanto appreso da Firenzeviola, non è ancora partito alla volta della Sardegna. La ...A rivelare l’interesse del Cagliari per il centrocampista azzurro, Gaetano, classe 2000, è il suo procuratore, Mario Giuffredi, a radio Kiss Kiss: “Le squadre che vogliono Gianluca Gaetano sono ...(ANSA) - CAGLIARI, 31 GEN - Il Cagliari si rinforza in difesa con l'arrivo di Yerry Mina, centrale colombiano, classe 1994, poco utilizzato dalla Fiorentina. Club e giocatore sono ai ...