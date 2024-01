XII edizione di “Figli d’Impresa”

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Aperte le iscrizioni alla dodicesimadi “” Lo stage di Confindustria Como rivolto aie allee degli imprenditori non ancora in azienda Sono aperte le iscrizioni alla dodicesimadi “”, lo stage organizzato da Confindustria Como dall’8 al 30 aprile 2024 e rivolto aie allee degli imprenditori non ancora in azienda (indicativamente di età tra i 19 e i 24 anni). Il progetto è nato con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni base per muovere i primi passi in azienda e conoscere la realtà economica comasca, le istituzioni, il mondo confindustriale e i suoi servizi. Spesso all’interno dei percorsi scolastici non vengono affrontati argomenti di ...