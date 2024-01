WWE Royal Rumble 2024 – Review

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Premessa: il wrestling è qualcosa di leggero, divertente, totalmente fine a se stesso. Proprio per questa caratteristica diventa molto facilmente una bolla, un mondo a se stante dove le regole di ciò che c’è “fuori”, nel mondo logico e razionale, non riescono a scalfire la parete contenitiva di tale mondo: un po’ come il Natale, come i cartoni animati, come le serie TV, come il mondo Marvel e via discorrendo. Poi accadono cose così oscure, violente, tragiche che non possono non riassestare il vero ordine delle cose, invadendo con la loro cruda brutalità quella bolla ache dovrebbe essere protetta, ed offrire protezione nel suo piccolo, considerando la sua dimensione ludica. La morte di Owen, quella di Eddie, quella di Benoit, lo scandalo steroidi, l’omicidio perpetuato da Jimmy Snuka, e in ultimo lo scandalo che ha coinvolto Vince McMahon, accusato nel dettaglio di cose talmente ...