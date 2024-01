WWE | Raggiunti i 600 giorni da campione per Gunther

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ben 20 mesi fa, nel Giugno del 2020,spodestò Kofi Kingston vincendo il titolo intercontinentale. Da allora, l’austriaco ha difeso il titolo in numerose occasioni, regalando prestazioni di alto livello al pubblico con atleti del calibro di McYntire, Sheamus, Chad Gable e The Miz. Già 5 mesi fastracciò il record di Hobky Tonky Man di 454da detentore del titolo intercontinentale, profilandosi comepiù longevo della storia. Oggi il suo record di 600sembra ancora più ostico da superare in futuro, consolidandocome una personalità di spicco dell’attuale WWE.

