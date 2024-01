WWE | Carmelo Hayes e Trick Williams volano in finale nel Dusty Rhodes Classic

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) IlTag Teamè ormai alle battute finali e questa notte ad NXT si è disputata la seconda delle due semifinali, con Bron Breakker e Baron Corbin già certi di un posto a Vengeance Day in. In apertura di puntata si sono affrontati il LWO e, che stanno sicuramente vivendo un periodo molto indaffarato: Melo continua ad apparire nel main roster e ha preso parte alla Royal Rumble, mentreha una importante sfida titolata che lo attende contro Ilja Dragunov, il tutto cercando di mettere da parte gli screzi e le incomprensioni avute nelle scorse settimane.chiamato agli straordinari Anche Joaquin Wilde e Cruz Del Toro hanno approcciato il match ...

L’ultimo PLE dell’anno di NXT è andato in archivio, ma già sono partiti i preparativi per quello che sarà il primo speciale dell’anno venturo, ... (zonawrestling)

Vittoria convincente per Carmelo Hayes e Trick Williams nell’ultimo episodio di NXT nonostante gli ultimi mesi decisamente non facili: i due ... (zonawrestling)

fino al licenziamento di Shelton dalla WWE. A quanto pare, in molti starebbero chiedendo il ritorno della stable nel main roster, tanto che in una delle ultime interviste rilasciate dall'ex NXT ...Negli scorsi giorni, Kevin Patrick è stato rimosso dal team di commento di SmackDown, la WWE è corsa ai ripari proponendo Michael Cole al fianco di Corey Graves per SmackDown del 26 gennaio. Ma era un ...Cody Rhodes ha messo gli occhi su un unico obiettivo: finire la sua storia diventando campione del mondo a WrestleMania 40. Per raggiungere questo obiettivo, Rhodes era determinato a vincere la Royal ...