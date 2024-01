WWE | Bellissima interazione fra CM Punk e Cody Rhodes nel backstage di Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un finale di circa 10 minuti, dove CMhanno messo in scena un “mini-match” nella finale due della Royal Rumble. A prevalere è stato l’American Nightmare che è riuscito a scagliareoltre la terza corda per aggiudicarsi la sua seconda rissa reale consecutiva. “Finish Your Story, Bro” Durante il corso della Rumbleha subìto un infortunio al tricipite e come detto da lui stesso a Raw, sarà costretto a saltare anche WrestleMania, anche se sono in molti a sperare che l’infortunio diin realtà sia un work, anche se è altamente improbabile. Nelperò i due finalisti dell’ultima Rumble si sono incrociati e oltre a scambiarsi un abbraccio CMrivolgendosi a...