WWE | Ascolti di Raw ai massimi dal giugno scorso | 1 9 milioni di media per il Royal Rumble Fallout

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La puntata di Raw post-, nonché la prima della Road to Wrestlemania, batte un colpo anche a livello di. Secondo i dati riportati, lo show ha totalizzato 1.910.000 di spettatori medi, con un key demo di 0.61 decisamente importante. Si tratta delladi spettatori più alta dalla scorsa estate, con due segmenti che hanno sfondato quota 2. Sia il promo di CM Punk, interrotto da Drew McIntyre, che il lungo scambio di opinioni tra Cody Rhodes e Seth Rollins, hanno totalizzato rispettivamente 2.200.000 di spettatori, con un picco nel key demo di 0.73. Dati sicuramente rassicuranti in vista del periodo più “caldo” dell’anno per la WWE e che potrebbero anche migliorare nelle prossime settimane.

