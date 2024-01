WTA Linz 2024 | Sara Errani sconfitta in due set dalla russa Potapova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sarà Anastasial’avversaria di Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno del torneo WTA di. Niente derby azzurro in Austria, visto che la tennista, quinta testa di serie e numero 27 del mondo, che ha sconfitto in due setcon il punteggio di 6-4 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Purtroppo l’azzurra ha pagato un rendimento davvero basso con la seconda di servizio, avendo vinto appena il 25% dei punti con questo colpo., invece, ottima con la prima, visto che ha vinto l’80% dei punti quando ha messo in campo la prima. Match subito in salita per, che cede il servizio in apertura allaallunga ulteriormente nel quinto gioco, conquistando un altro break e portandosi sul ...