WTA Hua Hin 2024 | vittorie per Xinyu Wang e Putintseva Eliminate Badosa e Xiyu Wang

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si è conclusa poco fa la seconda giornata del WTA 250 di Hua Hin. Sul cemento thailandese si sono disputati oggi i primi quattro ottavi di finale e il divertimento non è di certo mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo. Missione compiuta per(testa di serie n.5): la cinese ha giocato un buon match contro la giapponese Nao Hibino e si è imposta per 7-5 6-4 in un’ora e 32 minuti di gioco. Al prossimo turnosfiderà la kazaka Yulia(n.7 del seeding), che è uscita vincitrice dalla partita contro la svizzera Viktorija Golubic con il risultato di 7-6(0) 7-6(1). Bene poi Dalma Galfi, capace di battere a sorpresa la cinese(n.5 del torneo) per 6-4 3-6 7-5. L’ungherese ha così strappato il pass ...

Il Tabellone del Wta 250 di Hua Hin 2024 , torneo in programma in Thailandia dal 29 gennaio al 4 febbraio. Guida il seeding Magda Linette , con Lin ... (sportface)

Ecco il programma , gli orari e l’ ordine di gioco di mercoledì 31 gennaio per il Wta 250 di Hua Hin 2024 . In Thailandia va in scena la prima metà ... (sportface)

SI è chiuso il primo turno del torneo WTA di Hua Hin, in Thailandia, alla seconda edizione valido come 250 nel circuito femminile. Oggi è il momento ... (oasport)

Il Tabellone del Wta 250 di Hua Hin 2024 , torneo in programma in Thailandia dal 29 gennaio al 4 febbraio. Guida il seeding Magda Linette , con Lin ... (sportface)

Ecco il programma , gli orari e l’ ordine di gioco di giovedì 1 febbraio per il Wta 250 di Hua Hin 2024 . Al via la seconda metà dei match di secondo ... (sportface)

SI è chiuso il primo turno del torneo WTA di Hua Hin, in Thailandia, alla seconda edizione valido come 250 nel circuito femminile. Oggi è il momento della parte bassa del tabellone, che non ha visto t ...Il circuito ATP riparte da Montpellier dove Sinner trionfò un anno fa. In tabellone c'è Flavio Cobolli che esordirà contro il francese Monfils. Donne impegnate a Hua Hin (Thailandia) e Linz (Austria).L'ex numero 12 del mondo Wang Qiang è tornata in campo dopo una pausa di 16 mesi, ma è stata sconfitta 6-1, 6-1 nella sua prima partita da Tokyo 2022 dalla testa di serie numero 5 Wang Xiyu in 58 minu ...