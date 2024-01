Women’s Champions League 2023 2024 | Roma ko in casa dell’Ajax ed eliminata ai gironi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si ferma l’avventura dellafemminile in. Le ragazze di Spugna, appese a un filo e obbligate a vincere nella sesta e ultima giornata della fase ae a sperare per potersi qualificare ai quarti di finale, cedono invece per 2-1 all’Ajax, che rimonta le giallorosse e le estromette dalla massima competizione europea. La, ultima prima di scendere in campo, aveva bisogno di battere le lanciere ad Amsterdam e al contempo confidare in una mancata vittoria del Bayern Monaco incol Psg: un vero peccato, perché in effetti tra le bavaresi e le parigine è terminata con un 2-2. I rimpianti sono tanti all’Amsterdam Arena, visto che sono proprio le giallorosse a passare in vantaggio grazie alla ...