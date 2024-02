Wolverhampton-Manchester United giovedì 01 febbraio 2024 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)si presentano a questo appuntamento separati da soli tre punti in classifica e reduci dalla qualificazione al quinto turno di FA Cup anche se non saranno avversari per il momento. I Wolves hanno vinto 2-0 sul campo del Wets Brom mentre i Red Devils sono passati 4-2 al famigerato Rodney Parade, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Wolverhampton Wanderers può scavalcare il Manchester United in classifica in Premier League se ottiene il massimo dei punti nella gara di giovedì ... (sport.periodicodaily)

manchester city-burnley 3-1 Come festeggiare al meglio il 24° compleanno Julián Álvarez sceglie una doppietta, quella che lancia il City nel 3-1 sul Burnley che vale la quarta vittoria di fila, buona ...Premier League, dove vedere Wolverhampton-Manchester United Giovedì 1 febbraio, ore 21:15 (CET). Diretta TV, streaming e formazioni.Si conclude il turno infrasettimanale di Premier League al Molineux Stadium tra Wolverhampton e Manchester United. Periodo non esaltante, in una prima parte di stagione non delle migliori, per i Red D ...