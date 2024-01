Will | la recensione | la Storia non si può giudicare

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il film:, 2023. Regia: Tim Mielants. Cast: Stef Aerts, Annelore Crollet, Matteo Simoni. Genere: Drammatico, storico. Durata: 114 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su Netflix. Trama: Due giovani poliziotti si ritrovano a dover scegliere da quale lato della barricata schierarsi in un’Anversa occupata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Dopo la regia di serie televisive di successo – come la terza stagione di Peaky Blinders, di Legion e di The Responder – e aver esordito nel 2019 con il suo primo lungometraggio, il thriller psicologico Patrick, Tim Mielants si cimenta con il genere storico, adattando per lo schermo l’omonimo romanzo di Jeroen Olyslaegers, uscito in Belgio a settembre 2023 e ora disponibile su Netflix. Lo fa utilizzando un approccio anticonformista, mentre racconta unaambientata ...