Whirlpool | più utili e taglio ai costi A breve ci sarà l’arrivo di Arçelik

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Per il 2024prevede vendite nette per circa 16,9 miliardi di dollari, ovvero in calo di circa il 13% rispetto ai 19,455 miliardi di ricavi del 2023 ma praticamente stabili a parità di perimetro, prevedendo che l’operazione della transazione in Europa consi concluderà entro aprile 2024. Nel quarto trimestre c’è stata una crescita delle vendite nette di circa il 3%, con un guadagno di quota del 1% in Nord America rispetto all’anno precedente. Il margine di utile netto (Gaap) è stato del 9,7%, rispetto al 32,6% dell’anno scorso, influenzato dalla transazione in Europa. Buona la performance anche in termini di utile operativo pari al 5,2% (+170 punti base rispetto all’anno precedente), mentre ci sono stati 800 milioni di dollari di riduzione deia fronte di 384 milioni di dollari in dividendi nel 2023 con il ...