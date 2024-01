West Ham-Bournemouth | Premier League | probabili formazioni | pronostici

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)Ham-è una partita valida per la ventiduesima giornata die si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv,. Da una parte ilHam, ancora alla ricerca della prima vittoria del 2024, dall’altra invece il, che vuole dimenticare in fretta la batosta con il Liverpool di 10 giorni fa. Non mancano di certo gli spunti nel primo dei due posticipi del turno infrasettimanale di, che vede scontrarsi due squadre in lotta per obiettivi diversi: gli Hammers sognano il quarto posto, le Cherries una salvezza tranquilla. Soucek esulta con i compagni – IlVeggente.it (Ansa)Gli uomini di David Moyes avevano chiuso nel migliore dei ...

proposta formale del West Ham all’Inter per Valentin Carboni ? Il punto sul giocatore argentino in prestito al Monza. SITUAZIONE – Queste le parole ... (inter-news)

Secondo quanto riporta Sky Sports UK il Nottingham Forest sarebbe intenzionato a far firmare Maxwel Cornet, ex Lione tra gli altri, attualmente... (calciomercato)

Come riporta Sky Sports UK il Lione avrebbe trovato un accordo con il West Ham per Said Benrahma. L`accordo sarebbe per un prestito con obbligo di riscatto oltre.Conferma ulteriore di questa impasse è l’ultima notizia proveniente dall’Inghilterra. Il West Ham fa sul serio: Milan scavalcato Uno degli obiettivi del Milan, su cui i rossoneri avevano posato gli ...Felipe Anderson e la Lazio potrebbero lasciarsi ancora una volta, ma in maniera più dolorosa della precedente. Nell’estate del 2018 fu venduto per 38 milioni di euro al West Ham. Ora il brasiliano pot ...