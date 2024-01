West Ham-Bournemouth giovedì 01 febbraio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Come battere 2-0 l’Arsenal all’Emirates e poi essere fatti fuori in FA Cup da una squadra di EFL Championship come il Bristol City nel giro di due settimane? Chiedere a David Moyes ovviamente. Scherzi a parte, IlHam è comunque ottimo sesto in classifica e proverà a riprendere il filo del discorso con la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Come riporta Sky Sports UK il Lione avrebbe trovato un accordo con il West Ham per Said Benrahma. L`accordo sarebbe per un prestito con obbligo di riscatto oltre.Felipe Anderson e la Lazio potrebbero lasciarsi ancora una volta, ma in maniera più dolorosa della precedente. Nell’estate del 2018 fu venduto per 38 milioni di euro al West Ham. Ora il brasiliano pot ...Continuano ad arrivare offerte per Valentin Carboni: il talento argentino potrebbe essere ceduto solo sopra una certa cifra ...