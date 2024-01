Wall Street negativa in attesa Fed | Dj -0 | 03% | Nasdaq -1 | 46%

L’EuroStoxx 50 pende in negativo, a -0,19%. Perde terreno Wall Street, con un mercato ancora congelato in attesa delle decisioni della Fed. Il Nasdaq cede così l’1,39%, l’S&P 500 lo 0,74% e il Russel ...Wall Street procede negativa in attesa della Fed. Il Dow Jones perde lo 0,03% a 38.454,78 punti, il Nasdaq cede l'1,46% a 15.283,88 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,89% a 4.881,07 punti ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 gen - Apertura in generale calo a Wall Street, con il Nasdaq in sofferenza a causa di Alphabet, Microsoft e Amd, reduci dalle trimestrali di ieri sera.