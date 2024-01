VXL | un blogger bianconero difende Miretti | 'Bisogna avere pazienza'

Il pareggio in casa contro il Bologna ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i tifosi milanisti, sia per i due rigori sbagliati, ma anche... (calciomercato)

Mentre ci avviciniamo sempre di più al derby d`Italia, crocevia importante per la stagione di Juventus e Inter ma anche e soprattutto per la lotta scudetto, il.Blog Calciomercato.com: Cambia l’anno, il podio, il regolamento, tutto! Il mese di dicembre del 2023 lascia in memoria l’ultimo format della classifica di VivoPerLei al ...Il pareggio in casa contro il Bologna ha lasciato l`amaro in bocca a tutti i tifosi milanisti, sia per i due rigori sbagliati, ma anche per quello concesso all`ultimo.