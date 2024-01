Vuoi avere la curcuma sempre pronta all’uso? Ecco come coltivarla in casa

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Laè una spezia molto amata, ma questa può costare anche molto e allorasi può fare per averlainin tantissimi sicuramente già sapranno, tra le spezie più utilizzate in cucina per condire risotti, legumi ed anche per preparare gustose tisane; questa, però, se acquistata puòun costo anche alquanto elevato per cui potrebbe essere utile saperesi può fare perincosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione. Secoltivare lainmetti in pratica questi consigli ...