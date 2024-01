Vuelle | bisogna salvare almeno la dignità Scafati nei guai | Logan è tornato negli Usa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) E’ stato un lunedì silenzioso dopo il fragore della caduta contro Brindisi. Si ipotizzava qualche novità, invece ieri gli allenamenti sono ripresi regolarmente nella palestra nord dell’astronave. Chiaro però che qualcosa deve cambiare dentro lo spogliatoio perché non ci si può presentare con quelle facce alla partita più importante della stagione dove gli oltre 5.000 spettatori accorsi al palazzo si aspettavano di trovare una truppa col coltello tra i denti. Così non è stato, anzi. Come spesso accade, la squadra ha perso la battaglia ai rimbalzi che è una cartina di tornasole importante: la fotogfrafia impietosa di quanta poca reattività ci sia in questo gruppo è il rimbalzo che Laquintana, un play, si è preso sul suo tiro libero sbagliato. Anche Sacchetti ha ammesso candidamente che su quell’episodio gli sono cadute le braccia, esattamente come a tutti quelli che guardavano dagli ...