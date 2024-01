Vomero | gazebo di un locale distrutto da rogo notturno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnha squarciato la scorsa notte in via Scarlatti, nel cuore del. Le fiamme hannoildi una pizzeria, a pochi metri da piazza Vanvitelli. Ignote le cause, sulle quali sono in corso accertamenti. Fonti investigative, tuttavia, non escludono la pista dolosa. L’allarme è scattato poco dopo l’una del mattino. Sul posto è accorsa un’autobotte dei vigili del fuoco. Sono sopraggiunte anche alcune pattuglie della polizia municipale. Ad intervenire, l’unità operativa del. Verso l’1.30 ilè stato domato. Ma quando è scoppiato l’incendio, ilera già chiuso. Lo stesso molti ristoranti e pub della zona. Pochi i passanti, considerata l’ora. Nel silenzio, le fiamme hanno divorato ...