Volley | Serie A2 Al PalaParenti stasera c’è Aversa

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) I Lupi recuperano oggi alle 19 la seconda di ritorno ospitando. La gara non venne disputata a suo tempo per gli impegni in Nazionale Juniores di Pardo, Loreti e Russo. Domenica scorsa la Kemas Lamipel ha sconfitto per 3-2 in rimonta Ortona, mentreha ceduto in casa (0-3) a Prata di Pordenone. Il giorno successivo si sono divise le strade tra coach Sandro Passaro ed il club campano che ha affidato provvisoriamente la conduzione tecnica al viceallenatore Stefano Beltrame. I "normanni" che all’andata sconfissero i Lupi per 3-0, sono terz’ultimi con 16 punti all’attivo. Alle loro spalle, inseguono Castellana Grotte e Ortona con 13. In lotta per non retrocedere pure Pineto (17) e, non devono sentirsi tranquille, né Reggio Emilia, né Cantù (19). La Kemas Lamipel ha nel mirino la partecipazione ai play-off a cui saranno iscritte le prime sette ...