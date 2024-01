Volley | pazzesca rimonta di Chieri nei quarti di andata di CEV Cup Espugnata Le Cannet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Serata pazza in Costa Azzurra per la Reale Mutua Fenera’76, che dopo aver sofferto per larga parte del match, batte le francesi del Volero Lecon il punteggio di 3-2 (22-25 18-25 25-23 25-20 15-13), nell’deidi finale di CEV Cup 2023-2024 difemminile. Per la compagine italiana servirà comunque vincere la partita di ritorno (o perdere 3-2 ed imporsi poi al golden set) per qualificarsi per la semifinale della seconda competizione europea per club. Le ragazze di Cesare Bregoli per due set e mezzo non riescono mai ad entrare in partita, soffrendo la vivacità e il ritmo delle padrone di casa. Per Le, retrocesso in questo torneo dalla Champions League, l’esordio in questo torneo si trasforma piano piano da una serata da sogno ad un incubo. La ...