Volley Coppa Italia femminile Bartoccini in semifinale Stasera c’è Talmassons

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) PERUGIA – Tempo dinelladi serie A2con laFortinfissi Perugia che(ore 20), gioca in casa la gara unica contro la CdaFvg. Con due vittorie su due gare disputate, il sestetto dell’allenatore Andrea Giovi ha un vantaggio psicologico, ma sa che dovrà giocare bene per ripetersi. Alla vigilia la schiacciatrice Gaia Traballi dice: "è stata una di quelle squadre che più ci ha messo in difficoltà. In casa vincemmo tre a uno, ma fu una partita incerta fino all’ultimo. Sarà una battaglia e faremo di tutto per guadagnarci la finale di Trieste". A trascinare la squadra dagli spalti ci sarà il pubblico, mentre in campo sarà determinante la prova della libero Immacolata Sirressi. ...