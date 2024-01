Volley | Cev Cup femminile 2023 2024 | Chieri vince in Francia | semifinale più vicina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)vede all’orizzonte le semifinali della Cev Cup. Nell’andata dei quarti in terra francese, impresa della Reale Mutua Fenera, che passa per 3-2 (parziali di 22-25, 18-25, 25-23, 25-20, 15-13) sul taraflex della Volero Le Cannet, una delle quattro squadre retrocesse dalla Champions. Per le piemontesi terzo successo di fila dopo quelli su su Novara in Coppa Italia e Vallefoglia in A1, ma c’è ancora un altro passo da fare: mercoledì prossimo servirà la spinta del PalaAsti per mettere a frutto il risultato di oggi e continuare il cammino in Europa. SportFace.