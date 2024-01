Vodafone rifiuta l' offerta di nozze di Iliad in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)hato l'diper unire le attività dei due gruppi in. Lo annuncia la società francese in una nota in cui segnala che proseguirà a questo punto la sua strategia di crescita stand alone. L'ultima proposta di Iiad, a seguito di quella presentata il 18 dicembre, era di creare una joint venture al 50% ciascuno che attribuiva alle attività diinun enterprise value di 10,45 miliardi e adi 4,25 miliardi.