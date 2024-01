Vodafone | interrotto con Iliad | continuiamo con altri

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)Italia conferma l'interruzione delle trattative cone prosegue invece il confronto consoggetti. Lo riferisce un portavoce del gruppo sottolineando che "a dicembre abbiamo comunicato che stiamo esplorando opzioni con diverse parti in Italia. Abbiamole discussioni con, mentre continuano le interlocuzioni con altre parti".

