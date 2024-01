Vodafone dice no a Iliad | rifiutata nuova offerta su fusione delle attività in Italia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) –"rifiuta laproposta dine presentata dal Gruppo". Lo rende noto la stessain una nota. A seguito dell'del 18mbre 2023 il Gruppo, si legge nella nota, "ha presentato al Gruppouna ulteriore migliorper ladiin una società dicostituzione ("NewCo"). Il Gruppoha rifiutato questa". Il Gruppo"ritiene che l'presentata fosse la migliore business combination possibile a vantaggio del mercato e del settoretelecomunicazionini.proseguirà quindi la propria strategia stand-alone basandosi sul suo eccellente track record", sottolinea il Gruppo nella nota. "Il Gruppocontinuerà a rafforzare la propria posizione ine a perseguire con determinazione la conquista di quote di mercato in tutti i segmenti" sottolinea ancora il comunicato. Il Grupporicorda di avere oltre 10,5 milioni di utenti mobile dal suo lancio a maggio 2018; di essere leader di mercato per crescita netta di utenti tra i 5 principali operatori di rete fissa; di avere più di 1,0 miliardo di euro di ricavi nel 2023 con un OFCF a livelli di pareggio. I termini chiave dellaerano i seguenti:paritetica mediante la costituzione di NewCo detenuta al 50/50;avrebbe ottenuto 6,6 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 10,45 miliardi di euro);avrebbe ottenuto 0,4 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 4,25 miliardi di euro); nessuna call option a favore di.