Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)(US Mediaset) Sciolti i dubbi sulla conduzionedei2024: a guidare il reality dei naufraghi quest’anno sarà. Mediaset ha così deciso di puntare sull’opinionista, sancendo di fatto l’uscita di scena di Ilary Blasi dopo tre anni. Persi tratta della chiusura di un cerchio, in un format nel quale ha ricoperto ogni ruolo tra Rai 2 e Canale 5: concorrente e vincitrice nel 2008, opinionista in diverse edizioni (dall’ultima della Ventura a quella della Blasi), inviata nel 2012 e ora. Uno dei simboli, dunque, saprà essere all’altezza in un compito per lei comunque inedito? Non è la prima volta che un opinionista viene promosso alla conduzione del programma. ...