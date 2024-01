Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell’Isola dei famosi | cosa farà Ilary?

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’attivistacondurrà l’Isola dei, maBlasi? E’ ufficiale:condurrà l’Isola dei2024. Ad annunciarlo è stato l’ad Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa di oggi “Innovazione Mediaset e la Tv del 2024”. L’amministratore delegato ha poi aggiunto cheBlasi invece rimarrà un volto di Canale 5. “Ho grande stima di, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei può fare bene?” ha dichiarato Piersilvio sucome. Mentre per quanto riguarda l’opinionista, potrebbe esserci la giornalista Elena ...

A rivelarlo l'amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in conferenza stampa. Ilary Blasi resta comunque un volto Mediaset, per lei ... (ilgiornale)

Tra le varie novità che coinvolgono la nuova edizione dell'Isola dei Famosi non c'è soltanto Vladimir Luxuria alla conduzione, ma, come riporta TvBlog, nelle vesti di ...La nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi, in partenza ad aprile, sarà Vladimir Luxuria, ex concorrente e opinionista della trasmissione. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato: «Vorremmo provare a fare ...L'eventuale discesa in politica, il rapporto con Bonolis e Sanremo in arrivo. Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, ha affrontato queste e altre questioni a Cologno Monzese. Vladimir ...