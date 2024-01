Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi | la decisione è ufficiale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo intense speculazioni e voci di corridoio, è stato finalmente annunciato ufficialmente chesarà ladedei2024. La conferma è arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, dirigente di Mediaset, durante una conferenza stampa incentrata sull’andamento dell’azienda., che nelle ultime edizioni del reality show si era distinta nel ruolo di opinionista, ora si appresta a diventare il volto centrale del programma, prendendo il posto di Ilary Blasi. Quest’ultima, molto amata dal pubblico, non lascerà tuttavia Canale 5 ma si dedicherà a nuovi progetti di intrattenimento. In particolare, è prevista la sua partecipazione alla conduzione di Battiti Live 2024, che quest’anno sarà ...

Vladimir Luxuria conduttrice Isola dei Famosi confermata da Piersilvio Berlusconi in conferenza stampa. Che ne sarà di Ilary Spunta l'ipotesi Battiti Live ...