Vittorio Sgarbi ha un messaggio per voi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Video-2024-01-31-at-17.47.26.mp4 . Manca poco più di un giorno alla Ripartenza di Milano, che si terrà venerdì 2 febbraio al Centro congressi della Fondazione Cariplo, e come ogni anno tra gli ospiti ci sarà anche il critico d’arte.terrà la sua consueta lecture questa volta incentrata sulla figura di Michelangelo: appuntamento alle ore 16. Guarda il video. I biglietti per partecipare in presenza alla Ripartenza sono già esauriti. Ma sarà possibile seguire tutta la diretta streaming sul sito nicolaporro.it e su tutti i canali social di Nicola Porro. Clicca qui per leggere il programma Clicca qui per conoscere tutti gli ospiti L'articolo proviene da Nicola Porro.