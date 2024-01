Vittorio Menozzi si sfoga con Perla e Greta nella notte clip

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF 24,si confronta conVatiero eRossetti in piena: ecco cosa si son detti i tre a proposito della Luzzi!, SFOGOCON: COSA LE DICONO LA VATIERO E LA ROSSETTI (VIDEO)- Siamo oramai a ridosso della trentaquattresima puntata del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di telespettatori, in cui non è ...

Vittorio Menozzi è crollato emotivamente dopo una settimana di fuoco che l'ha visto essere preso di mira da Beatrice Luzzi e criticato da molti inqulini ...Per Vittorio è stata una settimana difficile, spesso è stato tirato in mezzo in discussioni che non gli appartengono, in questioni in cui non è mai voluto entrare. Dal principio, l'ingegnere ha chiari ...Non si placano le polemiche e discussioni all'interno della casa più spiata d'Italia, questa volta è toccato ad Angelica contro Greta ...