Vittorio Menozzi perde la pazienza | “Imbecilli | razza di deficienti…”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)esplode al Grande Fratello contro Massimiliano, Anita e Giuseppe: “diche si è sempre mostrato educato, gentile e pacato al Grande Fratello, nelle scorse ore, parlando con Beatrice è praticamente esploso,ndo la suacontro Massimiliano Varrese in primis e i due amici Anita e Giuseppe Garibaldi. Nella casa ha stretto un legame autentico con l’attrice Beatrice Luzzi, con la quale passa il suo tempo, insieme ai compagni Stefano e Sergio. A scatenare il gieffino le ultime parole che Massimiliano ha usato contro di lui per la nomination di lunedì scorso: “Stasera ho visto una scena molto tipica da Gomorra, una roba tra Beatrice e il suo scagnozzo ...

Mentre Vittorio è in crisi per il rapporto col fratello e le accuse mosse in casa, Beatrice sentenzia su Massimiliano e Letizia, muovendo un attacco agli autori ...Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ne spara una fortissima contro gli autori e la produzione del programma per via di quello che mostrano durante le puntate serali del reality show di ...Il giovane Vittorio Menozzi si scaglia duramente contro Masssimiliano Varrese all'interno della casa del Grande Fratello | Ecco cosa è successo ...