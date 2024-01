Vittorio è un fiume in piena contro Varrese e co | “Imbeci*** | defic****”

BARI, 30 GEN - Il personale del dipartimento di Foggia dell'Arpa Puglia, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha effettuato i campionamenti delle acque del fiume Ofanto, all'altezza di ...Angelica Baraldi - ex concorrente del Grande Fratello 2023 - ha sferrato non poche frecciatine all’indirizzo di Greta Rossetti, ancora nel reality.Che si scelga la zona di piazza Vittorio Veneto e di piazza Gran Madre, dove fermarsi in qualche antico caffè, oppure quella del Parco del Valentino, tra natura e scorci suggestivi sul fiume, oppure ...