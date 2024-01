Vittoria | bimba ustionata dall’ acqua del termosifone a scuola

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Una bambina di unaelementare di, nel Ragusano, ha riportato ustioni di secondo grado, di media entità, sul 15 per cento del corpo dopo essere stata colpitacalda che sarebbe fuoriuscita dalla valvola di un. La piccola ha ferite alle gambe, alle cosce e ai glutei.Dopo i primi soccorsi nell’ospedale Guzzardi di, è stata trasferita nel centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, diretto dal dottor Rosario Ranno, dove è ricoverata in terapia intensiva. Per i medici non è in pericolo di vita.Sul ferimento, avvenuto ieri, indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Ragusa.