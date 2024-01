Vittime di guerra | Marzolino Anvcg | Io vittima dell' ' eredità della guerra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - “Nel 2013, all'età di 15 anni, per un ordigno bellicoa secondamondiale, una bomba a mano, ho perso completamente la vista e la mano destra. Insieme a me anche Lorenzo, anche lui diventato completamente cieco, mentre il terzo ragazzo, per fortuna, è stato coperto dall'esplosione, quindi ha riportato danni minori. Tutto ciò viene chiamato “L'”, quando alla fine dei conflitti per decenni, se non secoli, come oggi in Italia, continuano ad esserci ordigni sul territorio che mietono”. Lo ha detto Nicolas, consigliere nazionale, a margine'evento che anticipa la giornata Nazionalecivilie guerre e dei conflitti nel mondo, dove l'Associazione NazionaleCivili di, che rappresenta e tutela in Italia lecivili die le loro famiglie, ha deciso di rilanciare insieme all'Anci la campagna “Stop alle bombe sui civili” per chiedere con forza che le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali che già esistono per la protezione dei civili vengano estesi, attuati e rispettati. “Nel 2023 si sono registrati 5 morti e 8 feriti in Italia ed è inaccettabile che a 80 anni dalla fine di un conflitto possano ancora accadere queste cose. Il mio pensiero - sottolinea- va alle zone di, in primis alla Striscia di Gaza, dove c'è un massacro in corso e a tutti gli altri teatri di, dall'Ucraina, all'Afghanistan, alla Siria, dove per secoli continueranno ad esserci munizioni a grappolo che continueranno a uccidere, a mutilare le persone, soprattutto i bambini”. Per celebrare la Giornata Nazionalecivilie guerre e dei conflitti nel mondo, la sera del 1° febbraio, centinaia di Comuni italiani (sono già oggi oltre 120) illumineranno di blu le facciate di Municipi, palazzi o monumenti simbolo esponendo lo striscione “Stop alle bombe sui civili”. La stessa sera, ad illuminarsi di blu, saranno anche Palazzo Chigi, la Farnesina, il Viminale, i principali Ministeri, insieme a Palazzo Madama e Montecitorio e molte Regioni. “Non nego che lanon si ferma, ma ad oggi possiamo fare tanto per aiutare le persone che soffrono e per far sensibilizzare e promuovere ai governi e alle istituzioni la vera importanza'impegnoa pace e la vera importanzaa tutela dei civili, perché è inammissibile che oggi il 90%nelle guerre siano civili”, conclude