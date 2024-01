Vittime di guerra | Crocco | “La guerra va raccontata partendo dai civili | i protagonisti”

istituita all’unanimità dal Parlamento nel 2017 su forte impulso dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg). Per esprimere il proprio sostegno all’Anvcg e aderendo alla richiesta ...Questo è il terreno comune di lavoro che abbiamo trovato con “L’Osservatorio” e con l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con cui stiamo collaborando da qualche anno in modo assolutamente ...Il presidente nazionale dell’Anvcg all’evento di rilancio “Stop alle bombe sui civili”: “Slogan ripreso, ribadito e riportato in più occasioni per dire basta a vessazioni sui civili” ...