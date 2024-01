Vittime di guerra | Crocco | “La guerra va raccontata partendo dai civili | i protagonisti”

Presidente Regione Lazio: "Non si può pensare per fazioni o per bande quando si guarda ai civili" “È una giornata importante, che ci ricorda gli ... (sbircialanotizia)

istituita all’unanimità dal Parlamento nel 2017 su forte impulso dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg). Per esprimere il proprio sostegno all’Anvcg e aderendo alla richiesta ...Questo è il terreno comune di lavoro che abbiamo trovato con “L’Osservatorio” e con l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con cui stiamo collaborando da qualche anno in modo assolutamente ...Il presidente nazionale dell’Anvcg all’evento di rilancio “Stop alle bombe sui civili”: “Slogan ripreso, ribadito e riportato in più occasioni per dire basta a vessazioni sui civili” ...