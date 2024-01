Visnadi | «Inter non obbligata a vincere lo scudetto e c’è un motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Gianni, nel corso della puntata odierna di Radio Sportiva, ha commentato l’attesa del derby d’Italia trae Juventus in programma domenica sera a San Siro. FORTE – Gianni, noto giornalista sportivo, ha parlato del derby d’Italia in programma domenica sera a San Siro. Sfida delicata trae Juventus a Milano, con un pezzo diche passa da questa sfida. Queste le sue parole: «Non credo che l’farà alcune cose, l’attacco l’unico punto debole perché dietro ai due titolari ci sono due grandi incognite. Inzaghi e i tifosi devono augurarsi che il Signore dia la salute a Thuram e Lautaro Martinez. Aranutovic invece, è stato pagato dieci milioni. Su di lui è stata fatta una scelta in estate. RINNOVO – A seguire poi, un commento su Lautaro Martinez e sulla ...