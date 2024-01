Visite gratuite per la prevenzione dei tumori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 - Laal centro. Torna “Gioca d’anticipo contro il tumore”, in collaborazione tra Fondazione Ant, Banco Fiorentino – Credito Cooperativo e Villa Donatello. In programma una serie di progetti gratuiti dioncologica per più di 300 toscani. L’evento è stato presentato al Duomo, nella sede della presidenza della giunta regionale, alla presenza dell’assessore Simone Bezzini, del delegato Ant Firenze Simone Martini, del direttore Area Mercato del Banco Fiorentino Gianluca Bresci, dell’ad di Villa Donatello Alberto Rimoldi e di Luigi De Lucia, coordinatore tecnico dei Canottieri Firenze. Per il primo semestre del 2004, occhi puntati sui progetti tiroide e mammella per le under45. Quattro le sessioni dedicate alla mammella, con screening previsti nelle due sedi di Firenze e Sesto Fiorentino di Villa Donatello. ...