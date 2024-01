Violenza di genere | Problema crescente Ma ci sono i modi per cambiare le cose

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ti toglie il fiato e ti fa battere il cuore, ma non perché sei innamorata: per la paura. Non solo quando ti mette le mani addosso, ma anche quando pronuncia quelle parole, a cui non vuoi dare peso, in una situazione dove ce ne è abbastanza. Te la sei cercata, dicono. Invece no. Si chiamae oggi, più che mai, dobbiamo esserne consapevoli. Ogni giorno ci85 donne vittime di reato diin Italia e ieri Grosseto è tornata a parlare di questo grande. Una tavola rotonda altamente qualificata, composta dalle massime autorità civili che hanno affrontato il tema al Polo universitario grossetano durante il convegno "Approcci vecchi e nuovi alladi", organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione per le Parità e le ...