Violenta la compagna e le incendia casa | arrestato 42enne a Roma La donna riesce a scappare prima del rogo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Violenze, pestaggi e minacce ripetute. Unadi 39 anni è riuscita a far arrestare il proprio compagno dopo mesi di abusi e violenze, culminati con un incendio che le ha distrutto l’appartamento. A raccontare la vicenda è Il Messaggero dopo la denuncia dellache il 26 gennaio scorso ha raccontato quanto accaduto ai carabinieri, i quali hanno poiil. Anche ai militari, ai quali inizialmente ha tentato di nascondere la propria identità, l’uomo ha ribadito le minacce alla 39enne. “Tanto quella la faccio ammazzare da un’altra”, ha detto mentre lo portavano in caserma. La relazione tra i due è durata solo quattro mesi, ma già da novembre erano iniziate le violenze, con aggressioni fisiche, minacce e abusi sessuali. In più occasioni l’uomo si era presentato a ...

