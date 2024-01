Viola ripetutamente gli arresti domiciliari | 35enne trasferito in carcere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a seguito di quanto disposto dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Avellino, nel pomeriggio di ieri, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare innei confronti di unnapoletano, residente in Avellino. Il provvedimento restrittivo è scaturito dallazione delle prescrizioni inerenti la misura cautelare in corso degli, in quanto il soggetto, in più circostanze, risulta essersi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, inzione della misura imposta a seguito di condanna definitiva per reati di: interessi personali in atti d’ufficio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Lo ...