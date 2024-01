VIDEO Via De Gasperi | al via la riqualificazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lo avevo anticipato qualche settimana fa e adesso siamo partiti con ladi via De. Dopo aver redatto il progetto per i marciapiedi abbiamo affidato i lavori per risistemare tutti i camminamenti e superare l’annosa impraticabilità di quest’area”. E’ quanto afferma il sindaco di Avellino, Gianluca Festa con un post sui canali social. “Contestualmente, realizzeremo le aiuole e ci dedicheremo alla parte carrabile con la realizzazione dei parcheggi – conclude – Continua il nostro impegno per abbellire e rendere più sicura e confortevole la nostra città”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Scappano via dal ristorante senza pagare il conto , ma c’è addirittura chi si è schierato dalla loro parte: in ogni caso il filmato è diventato ... (cityrumors)

Il cantautore Francesco Guccini ha invia to un videomessaggio agli Alunni di una scuola primaria di Erbusco, in provincia di Brescia. L'articolo ... (orizzontescuola)

Alessandro Baricco è tornato in tv per parlare della sua malattia , quella leucemia mielomonocitica cronica che gli è stata diagnosticata a inizio ... (ilgiornaleditalia)

Maignan via dal Milan nel corso della prossima estate Rossoneri preoccupati: due top club sulle sue tracce L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Mike Maignan, ...Era stato detto già la scorsa estate, poco dopo la chiusura dell’ufficio anagrafe di San Romano, che si rischiava il collasso del traffico. Via Rivisondoli è diventato il nuovo punto di riferimento de ...Per l’omicidio di Giovanni Colaianni, ammazzato a colpi di pistola in via Napoli lo scorso giugno, i Carabinieri hanno arrestato un 27enne, ritenuto complice del 24enne Nicola Amoruso, già fermato sub ...