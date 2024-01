VIDEO Armati di pistola tentano una rapina all’ufficio postale | arrestate tre persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Aversa, all’esito di una minuziosa attività di indagine, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di duee gli arresti domiciliari nei confronti di una terza, cittadini italiani di età compresa tra i 52 e i 68 anni emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica gravemente indiziati in relazione ad unadi Riardo. L’attività di indagine è stata avviata in seguito ai fatti del 13 dicembre 2021 quando dei soggettidie con il volto coperto giungevano nei pressi dell’ufficiodi Riardo e, minacciando la direttrice e i ...