Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)DEL 31 GENNAIO19.35 SARA SPANO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA DEL MARE PASSIAMO ALLA CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA E PROSEGUENDO TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONESI PROCEDE A RILENTO SU VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE CASTEL GANDOLFO INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMNETO Servizio fornito da Astral