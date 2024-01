Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)DEL 31 GENNAIO18.35 SARA SPANO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD PASSIAMO ALLA CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA E PROSEGUENDO TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORISU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE DI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E VI ACI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA SARA SPANO’ E ASTRAL ...